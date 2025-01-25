Раскрыты тайные причины изменения риторики Зеленского
IB: Зеленский сменил риторику о мирной сделке, чтобы скрыть военные провалы
Владимир Зеленский сменил настроение своих речей в мирную сторону, чтобы спрятать череду военных и политических провалов. С таким мнением выступил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«Судя по всему, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начинает допускать возможность «сделки», чтобы скрыть своё политическое и военное унижение», — говорится в материале.
Журналист отметил, что Зеленский говорит о мирном договоре, хотя переговоры запрещены законом на Украине. Лейрос заключил, что Киев не может выдвигать каких-либо требований, так как его положение на фронте крайне печально. Он добавил, что лишь Москва может решать, когда закончится конфликт.
Недавно глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак заявил, что конфликт России и Украины мог бы закончиться завтра, если бы это зависело от Киева. Тем временем президент РФ Владимир Путин пояснил, что сначала западные спонсоры должны убедить главаря режима отменить запрет на мирный договор.
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