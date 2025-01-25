Владимир Зеленский сменил настроение своих речей в мирную сторону, чтобы спрятать череду военных и политических провалов. С таким мнением выступил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Судя по всему, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начинает допускать возможность «сделки», чтобы скрыть своё политическое и военное унижение», — говорится в материале.

Журналист отметил, что Зеленский говорит о мирном договоре, хотя переговоры запрещены законом на Украине. Лейрос заключил, что Киев не может выдвигать каких-либо требований, так как его положение на фронте крайне печально. Он добавил, что лишь Москва может решать, когда закончится конфликт.