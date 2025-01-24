Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что лидера киевского режима Владимира Зеленского необходимо отстранить от должности из-за проблем с психикой. Такой вывод нардеп сделал исходя из откровений экс-комика в Давосе. Там Зеленский заявил, что «это какие-то другие лидеры обманули украинцев ложным приглашением в НАТО».

«Он безумен. Сумасшедший. И живёт в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чём не был виноват», — уверен Дубинский.

Депутат, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, также уточнил, что речь идёт о клиническом диагнозе. По его мнению, повреждённая психика главы киевского режима подменяет реальность для самоуспокоения. Поэтому Зеленский должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья.