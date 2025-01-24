«Он безумен. Сумасшедший»: В Раде указали на проблемы Зеленского с психикой
Депутат Рады заявил, что Зеленского нужно отстранить из-за проблем с психикой
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что лидера киевского режима Владимира Зеленского необходимо отстранить от должности из-за проблем с психикой. Такой вывод нардеп сделал исходя из откровений экс-комика в Давосе. Там Зеленский заявил, что «это какие-то другие лидеры обманули украинцев ложным приглашением в НАТО».
«Он безумен. Сумасшедший. И живёт в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чём не был виноват», — уверен Дубинский.
Депутат, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, также уточнил, что речь идёт о клиническом диагнозе. По его мнению, повреждённая психика главы киевского режима подменяет реальность для самоуспокоения. Поэтому Зеленский должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья.
Ранее истерику экс-комика в Давосе из-за 200 тысяч солдат НАТО сочли началом краха. Напомним, что Зеленский в ультимативной форме потребовал от альянса вступления в войну с Россией и отправки на Украину минимум 200 тысяч солдат, то есть четверть всего личного состава европейских армий из стран НАТО. Однако нелегитимного украинского президента никто не поддержал.
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