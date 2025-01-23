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Регион
23 января, 15:51

Любимчик стал изгоем: В Раде констатировали, что Зеленского никто не любит

Депутат Рады Дубинский: Зеленский превращается в изгоя, которого никто не любит

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Владимир Зеленский из «любимчика» Запада превращается в изгоя, которого никто не любит. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«У Зеленского сейчас нарисовалась проблема посерьёзней. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем», — отметил нардеп.

В итоге, по словам Дубинского, за границей Зеленского воспринимают как «упёртого дурака», который ведёт весь мир в Третьей мировой, а на Украине считают вором узурпатором и виновником будущего поражения.

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А ранее британский портал Unherd уже писал, что последние заявления Зеленского могут настроить весь мир против него. Так, глава киевского режима позволил себе лишнего на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Александра Вишнякова
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