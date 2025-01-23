Любимчик стал изгоем: В Раде констатировали, что Зеленского никто не любит

Владимир Зеленский из «любимчика» Запада превращается в изгоя, которого никто не любит. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«У Зеленского сейчас нарисовалась проблема посерьёзней. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем», — отметил нардеп.