Владимир Зеленский хочет добиться от Европы иммунитета, чтобы в дальнейшем избежать ответственности за хищение материальной помощи от США, если такие детали вскроются в период нахождения у власти Дональда Трампа. О стратегии главы киевского режима рассказал в соцсетях депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«В принципе, стратегия выживания Зеленского ясна: цепляется за Европу, в надежде, что финансовая помощь оттуда заменит американскую», — пишет парламентарий.

Дубинский подчеркнул, что страны Европейского союза вряд ли смогут продолжать оказывать экономическую и политическую поддержку Украины без Вашингтона. Но Европа может предложить Зеленскому альтернативы — предоставить ему иммунитет в обмен на инвестиции.

Депутат обвинил бывшего комика в краже огромных сумм — миллиардов долларов, которые Зеленский может вложить в экономику страны в обмен на согласие его укрыть в случае необходимости. По словам Дубинского, глава киевского режима всеми силами пытается создать себе имидж бескомпромиссного человека, но на самом деле просто предпринимает попытки «выторговать» для своей персоны иммунитет от ЕС.

«Эта игра в пламенного борца нужна только для того, чтобы выторговать себе иммунитет от преследования за счет имиджа «бескомпромиссности». Благо, украдено так много, что любая экономика ЕС примет Зеленского с его миллиардами с распростертыми объятиями», — подытожил он.