Резкие заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе пойдут ему во вред и переведут общественное мнение о нём в негативную сторону. Такой прогноз опубликовал британский портал Unherd.

«Владимир Зеленский, по мере приближения конца войны, может договориться до того, что поставит себя в безвыходную ситуацию, когда-либо международное сообщество, либо его собственная общественность обвинят его в неудавшемся мире», — считает автор.

Издание подчёркивает, что киевский лидер пытается манипулировать западными партнёрами при помощи максималистских заявлений, рассчитывая получить от них больше помощи. Этой тактики нынешнее руководство Украины придерживается давно: запросить по максимуму, получить меньше затребованного и подать это как повод для празднования. Такой подход сработал с поставками американских ракет ATACMS, но добиться тем же образом отправки 200 тысяч западных миротворцев в Незалежную едва ли получится — Россия на это не согласится.