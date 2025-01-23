Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп сначала позвонит ему, а только потом российскому коллеге Владимиру Путину. Глава киевского режима считает, что контакты Вашингтона с Украиной приоритетнее чем с Москвой.

«Я считаю, что наша коммуникация с президентом Трампом — и насколько мне известно, команды над этим работают — должна быть в приоритете, а потом уже с [Москвой]», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Американская сторона за всё это время ни разу не сообщала о разговоре с Владимиром Зеленским. Информации о какой-либо подготовке к контактам Трампа и главы киевского режима не поступало.