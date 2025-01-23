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23 января, 13:47

Зеленский понадеялся поговорить с Трампом по телефону раньше Путина

Зеленский надеется, что Трамп поговорит с ним по телефону перед звонком Путину

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп сначала позвонит ему, а только потом российскому коллеге Владимиру Путину. Глава киевского режима считает, что контакты Вашингтона с Украиной приоритетнее чем с Москвой.

«Я считаю, что наша коммуникация с президентом Трампом — и насколько мне известно, команды над этим работают — должна быть в приоритете, а потом уже с [Москвой]», сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Американская сторона за всё это время ни разу не сообщала о разговоре с Владимиром Зеленским. Информации о какой-либо подготовке к контактам Трампа и главы киевского режима не поступало.

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Напомним, что Дональд Трамп ранее заявил о своём намерении в ближайшее время обсудить и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Последняя встреча лидеров состоялась на саммите G20 в Осаке 28 июня 2019 года, где их беседа длилась более часа.

Наталья Афонина
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