Путин рассказал о первом шаге к переговорам с Киевом
Путин: Спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет о переговорах
Спонсоры, которые вливают средства в киевский режим, должны принудить Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с РФ. С таким мнением выступил президент РФ Владимир Путин в беседе с репортёром Павлом Зарубиным.
Путин об указе Зеленского. Видео © TElegram / ЗАРУБИН
«Как можно возобновлять переговоры, если они запрещены. Если сейчас переговоры начнутся, то они будут нелегитимными. <...> Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, <...> «хомячат» с удовольствием эти сотни миллиардов. Но выполнять требования спонсоров, отменять указ о запрете переговоров, не спешит», — сказал президент.
Лидер добавил, что те, кто платит деньги Украине, должны заставить Зеленского отменить старый закон. Путин предположил, что главарю это сделать придётся.
Недавно главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине. Тем временем президент США Дональд Трамп говорит о готовности к разрешению конфликта в Украине. Его обещания начали звучать еще до начала предвыборной кампании. Республиканец утверждал, что сможет решить проблему всего за один день, однако в итоге ему пришлось отступить от этих заявлений. Тем не менее, он открыто выражает желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта. Эксперты полагают, что встреча президентов может состояться в одной из развивающихся стран, и ожидается, что она пройдёт не раньше марта.
Life.ru