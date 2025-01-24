Путин рассказал о первом шаге к переговорам с Киевом

Спонсоры, которые вливают средства в киевский режим, должны принудить Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с РФ. С таким мнением выступил президент РФ Владимир Путин в беседе с репортёром Павлом Зарубиным.

«Как можно возобновлять переговоры, если они запрещены. Если сейчас переговоры начнутся, то они будут нелегитимными. <...> Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, <...> «хомячат» с удовольствием эти сотни миллиардов. Но выполнять требования спонсоров, отменять указ о запрете переговоров, не спешит», — сказал президент.