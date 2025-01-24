Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 15:08

Путин рассказал о первом шаге к переговорам с Киевом

Путин: Спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет о переговорах

Спонсоры, которые вливают средства в киевский режим, должны принудить Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с РФ. С таким мнением выступил президент РФ Владимир Путин в беседе с репортёром Павлом Зарубиным.

Путин об указе Зеленского. Видео © TElegram / ЗАРУБИН

«Как можно возобновлять переговоры, если они запрещены. Если сейчас переговоры начнутся, то они будут нелегитимными. <...> Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, <...> «хомячат» с удовольствием эти сотни миллиардов. Но выполнять требования спонсоров, отменять указ о запрете переговоров, не спешит», — сказал президент.

Лидер добавил, что те, кто платит деньги Украине, должны заставить Зеленского отменить старый закон. Путин предположил, что главарю это сделать придётся.

Путин: Россия готова к переговорам по Украине
Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Недавно главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине. Тем временем президент США Дональд Трамп говорит о готовности к разрешению конфликта в Украине. Его обещания начали звучать еще до начала предвыборной кампании. Республиканец утверждал, что сможет решить проблему всего за один день, однако в итоге ему пришлось отступить от этих заявлений. Тем не менее, он открыто выражает желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта. Эксперты полагают, что встреча президентов может состояться в одной из развивающихся стран, и ожидается, что она пройдёт не раньше марта.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar