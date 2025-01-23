В офисе Зеленского заявили о желании завершить конфликт уже завтра

Конфликт России и Украины мог бы закончиться завтра, если бы это зависело от Киева. Об этом в интервью Euronews заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя предвыборное обещание главы США Дональда Трампа завершить горячую фазу противостояния за сутки.

«Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то [конфликт закончился] бы завтра», — сказал Ермак в интервью Euronews, добавив, что никто наверняка не знает, когда наступит мир.