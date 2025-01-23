В офисе Зеленского заявили о желании завершить конфликт уже завтра
Ермак: Конфликт с РФ мог бы закончиться завтра, если бы это зависело от Киева
Конфликт России и Украины мог бы закончиться завтра, если бы это зависело от Киева. Об этом в интервью Euronews заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя предвыборное обещание главы США Дональда Трампа завершить горячую фазу противостояния за сутки.
«Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то [конфликт закончился] бы завтра», — сказал Ермак в интервью Euronews, добавив, что никто наверняка не знает, когда наступит мир.
Ранее глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко спрогнозировала завершение горячей фазы конфликта с РФ в 2025 году. Чиновница считает, что наиболее надёжной гарантией безопасности для Незалежной будет участие НАТО в достижении мирных договорённостей.
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