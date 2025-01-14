Раскрыта зарплата Ермака, который получал в четыре раза больше, чем Зеленский
Зеленский в 2024 году получал в месяц в четыре раза меньше, чем Ермак
Ежемесячная зарплата Владимира Зеленского оказалась в четыре раза меньше, чем у руководителя его офиса Андрея Ермака. В 2024 году официальная зарплата экс-комика составила 28 тысяч гривен ($664 или 68 тысяч рублей) в месяц, сообщил 24-й канал со ссылкой на данные Государственного управления делами (ГУД). В то же время, по данным госуправления, Ермак получал 121 тысячу гривен ($2 870 тысячи или почти 300 тысяч рублей).
В 2023 году самой крупной зарплатой отличался Дмитрий Кулеба, который тогда был главой МИД — в сумме за год она составила около $34,9 тысячи. Следом за ним располагался министр юстиции Денис Малюська ($31,5 тысячи), на третьем месте — глава МВД Игорь Клименко ($30,2 тысячи).
Якобы скромная зарплата Зеленского не должна вводить в заблуждение. Истинные доходы главаря киевского режима сопоставимы с самыми богатыми толстосумами мира, считают в Киеве. Ранее Зеленского даже поставили выше Илона Маска по размеру капитала.
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