Раскрыта зарплата Ермака, который получал в четыре раза больше, чем Зеленский

Ежемесячная зарплата Владимира Зеленского оказалась в четыре раза меньше, чем у руководителя его офиса Андрея Ермака. В 2024 году официальная зарплата экс-комика составила 28 тысяч гривен ($664 или 68 тысяч рублей) в месяц, сообщил 24-й канал со ссылкой на данные Государственного управления делами (ГУД). В то же время, по данным госуправления, Ермак получал 121 тысячу гривен ($2 870 тысячи или почти 300 тысяч рублей).