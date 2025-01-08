Владимир Зеленский и все те, кто разжигал конфликт на Украине, «жаждая денег и власти», ответят за содеянное, уверена экстрасенс Галина Янко. Страшный конец настигнет их ровно через 40 дней, заявила мистик.

«Зеленский уйдёт из нашего поля зрения ровно через сорок дней. Его остановят. Он — тёмная сила, сатана. Чем больше людей отправляет на погибель, тем больше сил набирается. Но есть ангел-хранитель, который возьмёт и копьями затолкает его туда, где ему положено быть», — цитирует экстрасенса сайт mk.ru.