Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 11:42

«Жаждал денег и власти»: «Сатане»-Зеленскому предрекли страшный конец через 40 дней

Экстрасенс Янко предрекла Зеленскому страшный конец через 40 дней

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и все те, кто разжигал конфликт на Украине, «жаждая денег и власти», ответят за содеянное, уверена экстрасенс Галина Янко. Страшный конец настигнет их ровно через 40 дней, заявила мистик.

«Зеленский уйдёт из нашего поля зрения ровно через сорок дней. Его остановят. Он — тёмная сила, сатана. Чем больше людей отправляет на погибель, тем больше сил набирается. Но есть ангел-хранитель, который возьмёт и копьями затолкает его туда, где ему положено быть», — цитирует экстрасенса сайт mk.ru.

После этого на всей земле постепенно наступит мир, уверена эксперт. Она также подчеркнула, что России неоднократно приходилось бороться с мировым злом, стоя «на страже национальных интересов и традиционных ценностей». Кроме того, мистик спрогнозировала окончание СВО через примерно полгода.

В Госдуме указали на агонию Зеленского перед «прощальными гастролями»
В Госдуме указали на агонию Зеленского перед «прощальными гастролями»

Тем временем Владимира Зеленского отправили к психиатру после матерного интервью. А западные СМИ обвинили его в сокрытии правдивой информации с фронта. Кроме того, на Западе предрекли Зеленскому горькую кару за приказ атаковать Курск.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мистика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar