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Регион
10 января, 05:32
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Маск уступил Зеленскому звание самого богатого человека в мире, заявили на Украине

Журналистка Панченко: Зеленский уже стал богаче предпринимателя Илона Маска

Глава киевского режима Владимир Зеленский смог нажиться благодаря мошенническим схемам и не проявляет интерес к продолжению транзита газа через Украину в Европу. С таким мнением выступила украинская журналистка Диана Панченко.

«Команда Зеленского превратила Украину в глобальный мошеннический центр», — написала она на своей странице в соцсети Х.

По словам журналистки, денежные запасы Зеленского уже стали больше, чем у Илона Маска и глава киевского режима не планирует разрешать транзит российского газа в Европу из меркантильных соображений. Например, с начала СВО, прибыль от различных мошеннических схем для главы киевского режима и его окружения в 30 раз превысила доходы от транзита газа за тот же период.

«С момента начала войны команда Зеленского заработала: на мошенничестве — 60 миллиардов долларов, на газе — 2,1 миллиарда долларов. Деньги, полученные за газ, нужно реинвестировать, деньги за мошенничество — наличка. Илон Маск, у тебя есть 60 миллиардов долларов наличными?» — написала Панченко, обращаясь к американскому предпринимателю.

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Напомним, что Зеленский запретил транзит российского газа в ЕС через Украину с 1 января. Для России это не является катастрофой, однако европейские страны испытывают серьёзные трудности. Запасы газа у них истощаются с рекордной скоростью. Особенно тяжело будет Молдавии и Словакии, в то время как Приднестровье уже сейчас остаётся без газа. Цены на топливо на европейских рынках уже начали расти.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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