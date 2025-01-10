Глава киевского режима Владимир Зеленский смог нажиться благодаря мошенническим схемам и не проявляет интерес к продолжению транзита газа через Украину в Европу. С таким мнением выступила украинская журналистка Диана Панченко.

«Команда Зеленского превратила Украину в глобальный мошеннический центр», — написала она на своей странице в соцсети Х.

По словам журналистки, денежные запасы Зеленского уже стали больше, чем у Илона Маска и глава киевского режима не планирует разрешать транзит российского газа в Европу из меркантильных соображений. Например, с начала СВО, прибыль от различных мошеннических схем для главы киевского режима и его окружения в 30 раз превысила доходы от транзита газа за тот же период.