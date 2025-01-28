Украинец-рецидивист пытался протаранить ворота Посольства РФ в Стокгольме
Гражданин Украины минувшей ночью попытался протаранить ворота российского Посольства в Стокгольме. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства в телеграм-канале.
«Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с данным инцидентом. Какого-либо серьёзного ущерба посольству не нанесено», — сказано в публикации.
В посольстве обратили внимание на важный момент: задержанный имеет гражданство Незалежной, но проживает в Швеции на постоянной основе. Он уже нападал на посольство РФ и российское торговое представительство в 2015 и 2018 годах, был признан психически нездоровым и отправлен на лечение. Видимо, поправиться ему не удалось, так как в последнее время его провокации в адрес заграничных учреждений России в Стокгольме возобновились.
В дипмиссии подчеркнули, что многократно указывали руководству полиции и МИД Швеции на потенциальную опасность этого человека как для самого посольства, так и для окружающих. Местные правоохранители не приняли каких бы то ни было серьёзных мер, что и привело к ночному происшествию, в котором, к счастью, никто не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как во Владивостоке мужчина угнал Range Rover, влетел на нём в двери Спасо-Преображенского собора, протаранил машину полиции, а потом врезался в пассажирский автобус. Чтобы остановить неадекватного водителя, полицейские были готовы стрелять по колёсам. Неизвестно, дошло ли до применения огнестрела, но лихача задержали, а в происшествии, по предварительным данным, никто не пострадал.
ТАСС / EPA / Janerik Henriksson