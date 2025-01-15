«Стреляй по колёсам!» Угонщик на джипе протаранил двери храма, полицейскую машину и автобус

Во Владивостоке неизвестный на угнанном внедорожнике Range Rover протаранил двери храма, автомобиль ГИБДД и автобус. Судя по словам очевидцев, ЧП произошло на центральной площади.

Во Владивостоке угонщик на джипе протаранил двери храма, машину ГИБДД и автобус. Видео © VK / ХОРОШИЙ ПАБЛИК

Мужчина на джипе сначала попытался въехать в дверь Спасо-Преображенского собора, а затем протаранил полицейский автомобиль, прибывший на место происшествия. Но и на этом он не остановился, влетев на полной скорости в автобус №11 с пассажирами. За кадром было слышно, как правоохранители кричат «Стреляй по колёсам». Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Водителя задержали сотрудники полиции. Его мотивы выясняются.

«Управляя средством повышенной опасности, фигурант проехал по пешеходной территории центральной площади краевой столицы, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но был задержан в районе дома №41 на ул. Светланской во Владивостоке», – информирует Прокуратура Приморского края.





Там рассказали, что неадекват зарегистрирован в Хабаровске, проживал в Приморье. По факту случившегося организована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).