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17 ноября, 14:18

В Подмосковье мужчина силой угнал маршрутку и устроил погоню с полицией и ДТП

Место ДТП после погони в Подмосковье. Обложка © VK / Подслушано в Жуковском

Место ДТП после погони в Подмосковье. Обложка © VK / Подслушано в Жуковском

В Подмосковье неадекват набросился на водителя маршрутки и избил его, а потом заставил всех пассажиров покинуть салон и угнал общественный транспорт. Правоохранителям пришлось устроить погоню за удирающим нарушителем.

В Подмосковье неизвестный избил водителя и угнал маршрутку. Видео © VK / Подслушано в Жуковском

В Сети пишут, что неизвестный во время погони не смог вписаться в поворот, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с джипом KIA. В этот момент полиции наконец удалось задержать и скрутить неадеквата. По имеющимся данным, у нарушителя разбито лицо, владелец легковушки не пострадал.

На Сахалине задержали мужчину, угнавшего автомобиль с ребёнком в салоне
На Сахалине задержали мужчину, угнавшего автомобиль с ребёнком в салоне

Ранее Life.ru рассказывал, как в Омской области подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто. Парень вспылил из-за того, что она попросила его убрать канистру с бензином в багажник.

Мария Любицкая
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