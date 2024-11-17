В Подмосковье мужчина силой угнал маршрутку и устроил погоню с полицией и ДТП
Место ДТП после погони в Подмосковье. Обложка © VK / Подслушано в Жуковском
В Подмосковье неадекват набросился на водителя маршрутки и избил его, а потом заставил всех пассажиров покинуть салон и угнал общественный транспорт. Правоохранителям пришлось устроить погоню за удирающим нарушителем.
В Подмосковье неизвестный избил водителя и угнал маршрутку. Видео © VK / Подслушано в Жуковском
В Сети пишут, что неизвестный во время погони не смог вписаться в поворот, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с джипом KIA. В этот момент полиции наконец удалось задержать и скрутить неадеквата. По имеющимся данным, у нарушителя разбито лицо, владелец легковушки не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Омской области подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто. Парень вспылил из-за того, что она попросила его убрать канистру с бензином в багажник.