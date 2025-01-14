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14 января, 01:04

Эпичная погоня полицейских за угнанным трактором в Красногорске попала на видео

В Красногорске сотрудники ДПС устроили погоню за трактором

Необычная погоня развернулась на территории красногорского ЖК «Спутник». Сотрудники ДПС преследовали трактор, который, по словам очевидцев, был угнан злоумышленником. О происшествии сообщил Telegram-канал «Красногорск».

На опубликованных кадрах видно, как водитель трактора пытается оторваться от преследующей его машины ДПС по тротуару. Перед этим техника сносит ограничительный столб. Исход погони и личность предполагаемого угонщика остаются неизвестными.

Погоня за трактором. Видео © Telegram / Красногорск

В Подмосковье мужчина силой угнал маршрутку и устроил погоню с полицией и ДТП
В Подмосковье мужчина силой угнал маршрутку и устроил погоню с полицией и ДТП

Схожая погоня произошла в Подмосковье в ноябре прошлого года. Неизвестный набросился на маршрутчика и угнал общественный транспорт. Задержать неадеквата удалось лишь тогда, когда он протаранил встречный джип и улетел в кювет.

Обложка ©

Telegram / Красногорск

Анатолий Цейко
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