Эпичная погоня полицейских за угнанным трактором в Красногорске попала на видео

Необычная погоня развернулась на территории красногорского ЖК «Спутник». Сотрудники ДПС преследовали трактор, который, по словам очевидцев, был угнан злоумышленником. О происшествии сообщил Telegram-канал «Красногорск».

На опубликованных кадрах видно, как водитель трактора пытается оторваться от преследующей его машины ДПС по тротуару. Перед этим техника сносит ограничительный столб. Исход погони и личность предполагаемого угонщика остаются неизвестными.

Погоня за трактором. Видео © Telegram / Красногорск