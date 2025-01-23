Захарова назвала три неожиданные страны, где вскоре откроются российские посольства

Россия в ближайшее время откроет дипломатические представительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В конце декабря 2024 года правительство Российской Федерации приняло соответствующие решения. Официальное открытие этих миссий запланировано на ближайшие месяцы», — добавила она.

Из упомянутых стран Нигер и Сьерра-Леоне расположены в Западной Африке, в то время как Южный Судан находится в Восточной Африке и является самым молодым международно признанным государством, созданным в 2011 году после продолжительной гражданской войны и отделения от Судана.