Захарова заявила, что Запад должен компенсировать Африке годы эксплуатации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Западные государства не любят платить по долгам, но сейчас настали другие времена. Как заявила на полях ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, необходимо начать обсуждать то, каким образом Запад компенсирует Африке годы эксплуатации.
Дипломат отметила, что западные страны эксплуатировали Чёрный континент на протяжении столетий. Также она напомнила про изничтожение народонаселения Африки и грабёж её ресурсов.
"Запад это делать не любит. Он не платит по долгам, он не возвращает награбленное, он не признаёт себя виновным. Но настали другие времена. Мир получил голос в виде возможности говорить каждой конкретной стране", — заявила Захарова.
В то же время представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, каким образом это можно реализовать. По её словам, именно БРИКС даёт возможность странам получать истинное равноправие.
Ранее Life.ru писал, сколько стран хотят вступить в БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что на текущем этапе о таких намерениях высказались 59 государств.