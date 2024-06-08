Захарова: Запад одержим доминированием, и его мировоззрение никто не разделяет

Запад имеет псевдомессианское представление о своём предназначении и одержим доминированием, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее заявление она сделала, выступая на сессии "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня это гегемонизм, одержимость доминированием, настоящая одержимость, болезненное псевдомессианское представление о своей некой миссии", — сказала дипломат.

Однако, по словам Захаровой, ни человек, ни государство не могут сами заявлять о себе как о миссионерах и своей миссии с уже подведённой оценкой, так как только история устанавливает, "была ли это миссия или это были болезненные представления о мироздании". Но и для этого необходимо сформулировать идеи и задачи, пройти длинный путь.

Захарова отметила, что мировоззрения Запада "не разделяет никто, кроме них". А те, кто иногда заявляет об обратном, делают это "под диким давлением". Такое самоощущение исключительности не раз приводило человечество к катастрофе, указала она.

"Все мировые трагедии, они же возникали только из-за соответствующего поведения Запада. Это и колониализм, и многое другое", — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.