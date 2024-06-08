ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 13:41

Захарова: Запад одержим доминированием, и его мировоззрение никто не разделяет

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Запад имеет псевдомессианское представление о своём предназначении и одержим доминированием, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее заявление она сделала, выступая на сессии "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня это гегемонизм, одержимость доминированием, настоящая одержимость, болезненное псевдомессианское представление о своей некой миссии", — сказала дипломат.

Однако, по словам Захаровой, ни человек, ни государство не могут сами заявлять о себе как о миссионерах и своей миссии с уже подведённой оценкой, так как только история устанавливает, "была ли это миссия или это были болезненные представления о мироздании". Но и для этого необходимо сформулировать идеи и задачи, пройти длинный путь.

Захарова отметила, что мировоззрения Запада "не разделяет никто, кроме них". А те, кто иногда заявляет об обратном, делают это "под диким давлением". Такое самоощущение исключительности не раз приводило человечество к катастрофе, указала она.

"Все мировые трагедии, они же возникали только из-за соответствующего поведения Запада. Это и колониализм, и многое другое", — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Захарова: Франции грозят ответные меры в случае нападок на российских дипломатов
Захарова: Франции грозят ответные меры в случае нападок на российских дипломатов

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что у Запада есть план по разделу России на несколько частей. По словам лидера боснийских сербов, США и Европа хотят завладеть национальными богатствами нашей страны. Поняв это, глава государства Владимир Путин начал борьбу за национальные интересы.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров