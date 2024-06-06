Захарова: Франции грозят ответные меры в случае нападок на российских дипломатов
Россия заступится за своих дипломатов во Франции, если Париж введёт в отношении сотрудников посольства какие-либо санкции. Так угрозы в адрес сограждан прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Соответствующий комментарий в министерстве дали в ответ на возмущения французского внешнеполитического ведомства в связи со словами пресс-секретаря российского посольства о зарубежных инструкторах на Украине. В эфире телеканала BFM TV сотрудник диппредставительства в Париже назвал всех пособников ВСУ законными целями ВС РФ.
"Тронут наших дипломатов — получат ответные меры", — написала Захарова в мессенджере Telegram.
Первая группа французских военных инструкторов уже прибыла на Украину с разрешения главкома ВСУ Александра Сырского. В США уверены, что Эмманюэль Макрон напрасно пошёл на этот опрометчивый шаг, так как не подготовил сограждан к возвращению "мешков с трупами".
Telegram / МИД России