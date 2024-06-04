"Вернутся лишь мешки с трупами": Во Франции раскрыли, как Путин может унизить Макрона

Французский лидер Эмманюэль Макрон может поплатиться рейтингом и репутацией за провокационное решение отправить на Украину военных инструкторов. Если президент России Владимир Путин решит нанести удар по иностранцам, Елисейский дворец ожидает настоящий позор, заявил колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер.

По словам автора, недружественный шаг Макрона является подобием блефа. Политик решил выйти за рамки самоограничения, чтобы взвалить на Москву бремя расчётов рисков эскалации. Однако если глава Кремля разгадает план зарубежного коллеги, во Францию инструкторы могут вернуться уже в мешках с трупами, к которым европейское общество никто не подготовил.