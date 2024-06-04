"Вернутся лишь мешки с трупами": Во Франции раскрыли, как Путин может унизить Макрона
WP: Путин может атаковать французских инструкторов на Украине в отместку Макрону
Французский лидер Эмманюэль Макрон может поплатиться рейтингом и репутацией за провокационное решение отправить на Украину военных инструкторов. Если президент России Владимир Путин решит нанести удар по иностранцам, Елисейский дворец ожидает настоящий позор, заявил колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер.
По словам автора, недружественный шаг Макрона является подобием блефа. Политик решил выйти за рамки самоограничения, чтобы взвалить на Москву бремя расчётов рисков эскалации. Однако если глава Кремля разгадает план зарубежного коллеги, во Францию инструкторы могут вернуться уже в мешках с трупами, к которым европейское общество никто не подготовил.
"Фактически Путин может рассматривать нанесение удара по французским войскам не только как способ обнажить разногласия на Западе, но и как шанс унизить Макрона, который сейчас является одним из самых яростно настроенных против России западных лидеров", — считает Хокстадер.
Согласно задумке президента Франции, в коалицию военных инструкторов войдут сотни специалистов из Литвы, Эстонии, Британии, Германии и других стран Европы. Работу иностранцев в Незалежной ранее одобрил главком ВСУ Александр Сырский.