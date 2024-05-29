Макрон собрался объявить Зеленскому некие планы на встрече в Нормандии 6 июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен объявить Владимиру Зеленскому некое решение во время его приезда в страну для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня. Детали он раскрывать не стал.

"У меня будет возможность, когда Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать", — сказал хозяин Елисейского дворца на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, его цитирует AFP.