Макрон собрался объявить Зеленскому некие планы на встрече в Нормандии 6 июня
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен объявить Владимиру Зеленскому некое решение во время его приезда в страну для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня. Детали он раскрывать не стал.
"У меня будет возможность, когда Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать", — сказал хозяин Елисейского дворца на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, его цитирует AFP.
Напомним, 27 мая Эмманюэль Макрон прибыл в Берлин с первым за 24 года государственным визитом. В ходе него он переговорил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине. Но больше всего эта встреча прогремела по вине первых леди двух стран. Дело в том, что жёны Макрона и Штайнмайера захохотали во время посещения мемориала в память о жертвах холокоста в Берлине.