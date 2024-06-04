Иностранное происхождение инструкторов ВСУ не даёт им защиты от российских ударов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о планах Франции отправлять военных в зону специальной военной операции.

"Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов — не важно, они французские или не французские", — отметил Песков.