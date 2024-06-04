Песков: Иностранные инструкторы ВСУ не имеют защиты от ударов Армии России
Иностранное происхождение инструкторов ВСУ не даёт им защиты от российских ударов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о планах Франции отправлять военных в зону специальной военной операции.
"Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов — не важно, они французские или не французские", — отметил Песков.
Он подчеркнул, что Россия продолжит проведение СВО, будет и дальше выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Ранее Life.ru сообщал, что главком Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский официально одобрил пребывание инструкторов из Франции в киевских центрах подготовки. После этого в СМИ стали появляться сообщения о том, что французские власти продумывают план отправки военных. В зарубежных изданиях активно обсуждаются попытки президента страны Эмманюэля Макрона создать в Европе коалицию из военных инструкторов, которых отправят в зону конфликта.
ТАСС / Сергей Бобылев