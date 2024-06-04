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4 июня, 08:47

"Надень каску и не морочь голову": В Италии предложили Макрону повоевать самому

Итальянский министр Сальвини предложил Макрону отправиться воевать в одиночку

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал президента Франции Эмманюэля Макрона поехать воевать на Украину в одиночку, если ему так сильно этого хочется.

"Макрону я скажу: "Ты поезжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — высказался Сальвини во время предвыборного митинга в поддержку кандидата в мэры итальянского Бари от его партии "Лига".

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Отметим, что в голове Эмманюэля Макрона как будто живут сразу два персонажа: один уверен в том, что Франция не ведёт войну ни с Россией, ни с её народом, а "всего лишь защищает Украину". Другой Макрон, напротив, делает воинственные заявления, разрешая Киеву наносить удары по российской территории французским оружием, которые явно не имеют ничего общего с защитой, а провоцируют совершенно противоположный эффект. Италию, как и многие европейские страны, пугают воинственность НАТО и непредсказуемая риторика лидера Франции. Итальянские власти заявляют, что Рим хочет добиться мира, а не предпосылок для третьей мировой.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / Andrey_Popov

Владимир Озеров
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