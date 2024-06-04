"Надень каску и не морочь голову": В Италии предложили Макрону повоевать самому

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал президента Франции Эмманюэля Макрона поехать воевать на Украину в одиночку, если ему так сильно этого хочется.

"Макрону я скажу: "Ты поезжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — высказался Сальвини во время предвыборного митинга в поддержку кандидата в мэры итальянского Бари от его партии "Лига".