В Италии назвали генсека НАТО "опасным господином" из-за его заявлений о России

Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "опасным господином" после его призывов разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее Сальвини даже призывал главу альянса извиниться или уйти в отставку.

"Мне сообщили, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает повторять, что итальянское и европейское оружие должно наносить удары и убивать в России. Этот господин опасен, потому что разговоры о третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными", — сказал Сальвини в ходе выступления в Неаполе.