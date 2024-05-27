В Италии назвали генсека НАТО "опасным господином" из-за его заявлений о России
Вице-премьер Италии назвал генсека НАТО Столтенберга опасным господином
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / EPA /
Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "опасным господином" после его призывов разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее Сальвини даже призывал главу альянса извиниться или уйти в отставку.
"Мне сообщили, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает повторять, что итальянское и европейское оружие должно наносить удары и убивать в России. Этот господин опасен, потому что разговоры о третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными", — сказал Сальвини в ходе выступления в Неаполе.
Политик призвал остановить Столтенберга.
Напомним, с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории генсек НАТО впервые выступил 25 мая. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Позже Столтенберг вновь призвал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории РФ. При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже посоветовала генсеку альянса быть осмотрительным после подобных призывов.