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Регион
8 февраля, 16:52

Из горящего здания на Электрозаводской госпитализировали 5 человек, огнём охвачены 800 квадратов

Площадь пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве возросла до 800 квадратов

Количество госпитализированных после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве возросло до 5 человек. Об этом пишет SHOT.

Пожарные на месте происшествия. Видео © Life.ru

Пламя вспыхнуло на втором этаже. Огонь быстро достиг деревянных перекрытий и начал распространяться по зданию. Площадь пожара сейчас составляет 800 квадратов.

Находящийся на месте корреспондент Life.ru сообщает, что пространство вокруг здания заволакивает густой дым. Дышать там становится всё сложнее.

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Напомним, пожар в бывшем здании Электрозавода разгорелся сегодня вечером. Пламя занялось в той части строения, где сейчас находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Ранее сообщалось, что из огня удалось спасти 80 человек, четверых из них доставили в больницу.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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