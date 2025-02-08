Из горящего здания на Электрозаводской госпитализировали 5 человек, огнём охвачены 800 квадратов
Площадь пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве возросла до 800 квадратов
Количество госпитализированных после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве возросло до 5 человек. Об этом пишет SHOT.
Пожарные на месте происшествия. Видео © Life.ru
Пламя вспыхнуло на втором этаже. Огонь быстро достиг деревянных перекрытий и начал распространяться по зданию. Площадь пожара сейчас составляет 800 квадратов.
Находящийся на месте корреспондент Life.ru сообщает, что пространство вокруг здания заволакивает густой дым. Дышать там становится всё сложнее.
Напомним, пожар в бывшем здании Электрозавода разгорелся сегодня вечером. Пламя занялось в той части строения, где сейчас находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Ранее сообщалось, что из огня удалось спасти 80 человек, четверых из них доставили в больницу.
Life.ru