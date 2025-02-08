Четыре человека госпитализированы с места пожара на бывшем электрозаводе в Москве
МЧС РФ: Около 80 человек спасли из здания бывшего электрозавода в Москве
Место пожара. Фото © Life.ru
Около 80 человек спасли из здания бывшего электрозавода в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно информации от SHOT, четыре человека были госпитализированы после пожара на территории бывшего электрозавода в Москве. Еще как минимум восемь человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, и в данный момент им проводится осмотр для решения вопроса о необходимости госпитализации.
О возгорании стало известно сегодня вечером. Пожар произошел в здании, где расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. Предполагается, что пламя могло вспыхнуть во время фотосессии. Ранее сообщалось, что 40 человек были спасены из здания, и среди них 10 получили травмы.