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8 февраля, 15:58

Четыре человека госпитализированы с места пожара на бывшем электрозаводе в Москве

МЧС РФ: Около 80 человек спасли из здания бывшего электрозавода в Москве

Место пожара. Фото © Life.ru

Место пожара. Фото © Life.ru

Около 80 человек спасли из здания бывшего электрозавода в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно информации от SHOT, четыре человека были госпитализированы после пожара на территории бывшего электрозавода в Москве. Еще как минимум восемь человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, и в данный момент им проводится осмотр для решения вопроса о необходимости госпитализации.

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О возгорании стало известно сегодня вечером. Пожар произошел в здании, где расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. Предполагается, что пламя могло вспыхнуть во время фотосессии. Ранее сообщалось, что 40 человек были спасены из здания, и среди них 10 получили травмы.

Николь Вербер
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