Четыре человека госпитализированы с места пожара на бывшем электрозаводе в Москве

Согласно информации от SHOT, четыре человека были госпитализированы после пожара на территории бывшего электрозавода в Москве. Еще как минимум восемь человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, и в данный момент им проводится осмотр для решения вопроса о необходимости госпитализации.