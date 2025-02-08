40 человек спасли из здания бывшего электрозавода в Москве, 10 из них пострадали
В столице продолжают тушить пожар в здании бывшего электрозавода в Москве. На данный момент известно о 10 пострадавших: из них восемь взрослых и двое детей. По данным SHOT, что в здании могут находиться ещё люди, некоторые — в скейт-парке «Роллер Арена».
Кадры эвакуации. Видео © SHOT
Десять человек сотрудникам экстренных служб удалось спасти. Пожару присвоен 3 ранг. Инцидент находится на контроле у столичной прокуратуры. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, что о пожаре в танцевальной студии стало известно сегодня вечером. Загорелось здание, где находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Пламя могло вспыхнуть во время фотосессии.