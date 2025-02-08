40 человек спасли из здания бывшего электрозавода в Москве, 10 из них пострадали

В столице продолжают тушить пожар в здании бывшего электрозавода в Москве. На данный момент известно о 10 пострадавших: из них восемь взрослых и двое детей. По данным SHOT, что в здании могут находиться ещё люди, некоторые — в скейт-парке «Роллер Арена».