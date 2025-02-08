«Стёкла повышибали все»: Очевидцы пожара рассказали Life.ru, как спасали людей и детей из огня
Актёр квеста спас 10 человек из охваченного огнём здания электрозавода в Москве
Помещения бывшего электрозавода в Москве заволокло дымом всего за две минуты. Об этом сообщили Life.ru Фёдор и Артём, которым удалось выбраться через техническое помещение, выбив несколько дверей и окон. Они показали путь другим участникам занятий.
Очевидцы пожара на бывшем электрозаводе в Москве. Видео © Life.ru
Актёр квеста Аркадий сумел спасти десять человек из задымлённого здания, среди них были и дети. Он раздал фонарики зрителям, пришедшим на его выступление, и организованно вывел их на улицу. В итоге с этажа удалось эвакуировать не менее 50 человек. Мужчина отметил, что экстренное оповещение не сработало.
Напомним, о возгорании стало известно сегодня вечером. Пожар произошёл в здании, где расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. Предполагается, что пламя могло вспыхнуть во время фотосессии. Ранее сообщалось, что 40 человек были спасены из здания, и среди них 10 получили травмы. По последним данным, около 80 человек спасли из здания, госпитализировано четыре человека.
Life.ru