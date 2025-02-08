«Стёкла повышибали все»: Очевидцы пожара рассказали Life.ru, как спасали людей и детей из огня

Помещения бывшего электрозавода в Москве заволокло дымом всего за две минуты. Об этом сообщили Life.ru Фёдор и Артём, которым удалось выбраться через техническое помещение, выбив несколько дверей и окон. Они показали путь другим участникам занятий.

Актёр квеста Аркадий сумел спасти десять человек из задымлённого здания, среди них были и дети. Он раздал фонарики зрителям, пришедшим на его выступление, и организованно вывел их на улицу. В итоге с этажа удалось эвакуировать не менее 50 человек. Мужчина отметил, что экстренное оповещение не сработало.