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8 февраля, 16:22

«Стёкла повышибали все»: Очевидцы пожара рассказали Life.ru, как спасали людей и детей из огня

Актёр квеста спас 10 человек из охваченного огнём здания электрозавода в Москве

Помещения бывшего электрозавода в Москве заволокло дымом всего за две минуты. Об этом сообщили Life.ru Фёдор и Артём, которым удалось выбраться через техническое помещение, выбив несколько дверей и окон. Они показали путь другим участникам занятий.

Очевидцы пожара на бывшем электрозаводе в Москве. Видео © Life.ru

Актёр квеста Аркадий сумел спасти десять человек из задымлённого здания, среди них были и дети. Он раздал фонарики зрителям, пришедшим на его выступление, и организованно вывел их на улицу. В итоге с этажа удалось эвакуировать не менее 50 человек. Мужчина отметил, что экстренное оповещение не сработало.

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Напомним, о возгорании стало известно сегодня вечером. Пожар произошёл в здании, где расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. Предполагается, что пламя могло вспыхнуть во время фотосессии. Ранее сообщалось, что 40 человек были спасены из здания, и среди них 10 получили травмы. По последним данным, около 80 человек спасли из здания, госпитализировано четыре человека.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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