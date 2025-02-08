«Кто-то не знал о пожаре»: Актёр квеста рассказал Life.ru, как удалось найти потерявшихся в огне людей

Любомир рассказал, что он и его коллеги успели вывести примерно 50 человек. Он проверял каждую дверь и призывал людей выходить, так как многие даже не знали о пожаре в здании. Когда мужчина оказался на улице, то начал получать сообщения от оставшихся в здании коллег. Люди писали, что слышат крики о помощи. Всю полученную информацию, включая номера кабинетов, он передавал спасателям и вместе с ними возвращался в здание, чтобы помогать ориентироваться.