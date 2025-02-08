Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 17:05

«Кто-то не знал о пожаре»: Актёр квеста рассказал Life.ru, как удалось найти потерявшихся в огне людей

Рабочие чаты помогли спасателям отыскать людей в горящем здании Электрозавода

Рабочие чаты с коллегами помогли спасателям отыскать людей, оставшихся в стенах охваченного пламенем бывшего электрозавода в Москве. Об этом актёр квеста Любомир рассказал корреспонденту Life.ru.

Актёр квеста Любомир вывел из пожара 36 человек. Видео © Life.ru

Любомир рассказал, что он и его коллеги успели вывести примерно 50 человек. Он проверял каждую дверь и призывал людей выходить, так как многие даже не знали о пожаре в здании. Когда мужчина оказался на улице, то начал получать сообщения от оставшихся в здании коллег. Люди писали, что слышат крики о помощи. Всю полученную информацию, включая номера кабинетов, он передавал спасателям и вместе с ними возвращался в здание, чтобы помогать ориентироваться.

«Стёкла повышибали все»: Очевидцы пожара рассказали Life.ru, как спасали людей и детей из огня
«Стёкла повышибали все»: Очевидцы пожара рассказали Life.ru, как спасали людей и детей из огня

Напомним, пожар в бывшем здании Электрозавода разгорелся сегодня вечером. Пламя разгорелось в той части строения, где сейчас находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Ранее сообщалось, что из огня удалось спасти 80 человек. Пятеро пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar