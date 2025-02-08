Названа причина пожара в здании бывшего электрозавода в Москве

Система оповещения о пожаре в здании на Электрозаводской не сработала. Сразу несколько человек, работавших во втором корпусе, сообщили об отсутствии сигнала о возгорании. За считаные минуты все помещения заволокло густым и едким дымом, однако сотрудники старались вывести на улицу людей.