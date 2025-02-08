Названа причина пожара в здании бывшего электрозавода в Москве
SHOT: Пожар в здании бывшего электрозавода начался из-за короткого замыкания
По предварительным данным, причиной пожара в здании бывшего электрозавода в Москве стало короткое замыкание, передаёт SHOT.
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Система оповещения о пожаре в здании на Электрозаводской не сработала. Сразу несколько человек, работавших во втором корпусе, сообщили об отсутствии сигнала о возгорании. За считаные минуты все помещения заволокло густым и едким дымом, однако сотрудники старались вывести на улицу людей.
Напомним, что о возгорании стало известно сегодня вечером. Пожар начался в здании, где расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. Ранее сообщалось, что 40 человек выбрались из здания благодаря сотрудникам МЧС и неравнодушным людям, и среди них 10 получили повреждения разной степени тяжести. По последним данным, около 80 человек спасли из здания, четверо госпитализированы.
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