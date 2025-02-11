Российская пенсионерка чуть не спалила квартиру, пытаясь изгнать нечисть

В Удмуртии пенсионерка хотела изгнать нечисть в квартире, но случайно устроила пожар. Об инциденте докладывает пресс-служба МЧС России.

«67-летняя пенсионерка из села Каракулино проводила в квартире обряд по изгнанию колдунов с помощью парафиновой свечи. Зажжённый атрибут поставила на стиральную машину и ушла в другую комнату», — говорится в сообщении.

Как только женщина обнаружила огонь, выбежала на улицу. Соседи вызвали экстренные службы, сотрудники всё потушили.