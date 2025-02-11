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Регион
11 февраля, 10:38

Российская пенсионерка чуть не спалила квартиру, пытаясь изгнать нечисть

МЧС: В Удмуртии пенсионерка хотела изгнать духов, но устроила пожар в квартире

Пожар в квартире пенсионерки. Обложка © VK / МЧС России

Пожар в квартире пенсионерки. Обложка © VK / МЧС России

В Удмуртии пенсионерка хотела изгнать нечисть в квартире, но случайно устроила пожар. Об инциденте докладывает пресс-служба МЧС России.

«67-летняя пенсионерка из села Каракулино проводила в квартире обряд по изгнанию колдунов с помощью парафиновой свечи. Зажжённый атрибут поставила на стиральную машину и ушла в другую комнату», — говорится в сообщении.

Как только женщина обнаружила огонь, выбежала на улицу. Соседи вызвали экстренные службы, сотрудники всё потушили.

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Ранее в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа вспыхнул мощный пожар в многоквартирном доме на площади 700 квадратных метров. Для тушения пришлось задействовать 32 специалиста МЧС и 9 единиц пожарной техники.

Николай Рюмин
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