В Нягани потушили крупный пожар в многоквартирном жилом доме

В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа загорелся многоквартирный дом на площади 700 квадратных метров. Пожарным удалось остановить распространение огня, ликвидация самого происшествия продолжается. Кадры крупного возгорания в одноэтажном доме опубликовало МЧС России.

В ведомстве добавили, что из пожара успели самостоятельно эвакуироваться пять человек. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Судя по кадрам, огонь полностью охватил несколько деревянных построек. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.