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9 февраля, 19:20

Двух кошек спасли при пожаре на Электрозаводе в Москве, теперь им ищут дом

Во время пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве спасли двух молоденьких кошечек. В момент возгорания они находились в художественной студии, которую полностью заволокло дымом. Об этом рассказала 360.ru девушка, которая кормила животных.

«Две кошки молодые живут в студии. Я пришла их кормить, а тут уже такое. Я пришла, уже потушили открытое возгорание, но оно совсем рядом было с нашей студией, и очень сильное задымление было. Я не знаю, кто там мог выжить вообще», — рассказала она.

Однако спустя сутки девушка сообщила, что кошки чудом выжили. Животные, по всей видимости, надышались дымом, поскольку теперь кашляют и чихают. Сейчас они находятся в доме у своей спасительницы, после выздоровления им будут искать новых хозяев.

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Напомним, возгорание в бывшем здании Электрозавода произошло вечером 8 февраля. Пламя охватило постройки, где размещались фитнес-клуб и студия танцев. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Из здания вывели 80 человек, 16 из них потребовалась помощь медиков. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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