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Регион
8 февраля, 21:48

После пожара на Электрозаводе в Москве за помощью обратились 16 человек

До 16 выросло число пострадавших при пожаре в бывшем здании Электрозавода на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Среди них есть ребёнок. Пятерых госпитализировали с отравлением продуктами горения.

МЧС: Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве ликвидировали
МЧС: Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве ликвидировали

Пожар в бывшем здании Электрозавода случился вечером 8 февраля. Пламя быстро охватило постройки, в которых находились сдающиеся под фитнес-клуб и студию танцев помещения. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Из здания спасли 80 человек. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Артур Лапсаков
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