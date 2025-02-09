После пожара на Электрозаводе в Москве за помощью обратились 16 человек
До 16 выросло число пострадавших при пожаре в бывшем здании Электрозавода на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Среди них есть ребёнок. Пятерых госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Пожар в бывшем здании Электрозавода случился вечером 8 февраля. Пламя быстро охватило постройки, в которых находились сдающиеся под фитнес-клуб и студию танцев помещения. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Из здания спасли 80 человек. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.
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