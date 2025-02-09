После пожара на Электрозаводе в Москве за помощью обратились 16 человек

До 16 выросло число пострадавших при пожаре в бывшем здании Электрозавода на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Среди них есть ребёнок. Пятерых госпитализировали с отравлением продуктами горения.