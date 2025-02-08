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Регион
8 февраля, 18:41

Собянин: 5 человек госпитализированы после пожара на Электрозаводе в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что после пожара в бывшем здании Электрозавода были госпитализированы 5 человек. По его словам, им сейчас ничего не угрожает.

«Пять человек в больнице после пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве, их жизни ничто не угрожает», — сказано в публикации в его телеграм-канале.

Вскрылось тёмное прошлое Электрозавода, не прошедшего проверку пожарной безопасности
Вскрылось тёмное прошлое Электрозавода, не прошедшего проверку пожарной безопасности

Напомним, пожар в бывшем здании Электрозавода вспыхнул сегодня вечером. Пламя быстро охватило постройки, в которых находились сдающиеся под фитнес-клуб и студию танцев помещения. Из горящего здания удалось спасти 80 человек. Пятерых из них доставили в больницу. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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