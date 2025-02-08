Вскрылось тёмное прошлое Электрозавода, не прошедшего проверку пожарной безопасности
СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг по факту пожара на Электрозаводе
Следственный комитет возбудил дело об оказании небезопасных услуг по факту пожара на Электрозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
«Преображенским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили в ведомстве, уточнив, что для установления точной причины пожара назначена экспертиза.
По данным Mash, в ходе последней проверки московского Электрозавода в 2021 году специалисты выявили как минимум 10 нарушений требований пожарной безопасности. В числе обнаруженных недостатков были следующие: помещения были недостаточно оснащены автоматическими системами противопожарной защиты, работы по техническому обслуживанию и ремонту этих систем не проводились, не была установлена и неверно указана на дверях категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также отсутствовали проверки качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций.
Напомним, пожар в бывшем здании Электрозавода начался сегодня вечером. Пламя разгорелось в той части строения, где помещения сдают под фитнес-клуб и танцевальную студию. Ранее сообщалось, что из огня удалось спасти 80 человек. Пятеро пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.
Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ