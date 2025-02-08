Вскрылось тёмное прошлое Электрозавода, не прошедшего проверку пожарной безопасности

Следственный комитет возбудил дело об оказании небезопасных услуг по факту пожара на Электрозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По данным Mash, в ходе последней проверки московского Электрозавода в 2021 году специалисты выявили как минимум 10 нарушений требований пожарной безопасности. В числе обнаруженных недостатков были следующие: помещения были недостаточно оснащены автоматическими системами противопожарной защиты, работы по техническому обслуживанию и ремонту этих систем не проводились, не была установлена и неверно указана на дверях категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также отсутствовали проверки качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций.