МЧС: Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве ликвидировали
Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве смогли ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Москве», — говорится в публикации.
Напомним, пожар в бывшем здании Электрозавода разгорелся сегодня вечером. Пламя охватило постройку, где сдавались помещения под фитнес-клуб и студию танцев. Сообщалось, что из пожара спасли 80 человек. Пятеро пострадавших госпитализированы. По предварительной версии, возгорание было спровоцировано коротким замыканием.
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