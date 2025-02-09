На Нижегородской ярмарке произошёл пожар

В Нижнем Новгороде загорелся главный выставочный центр города — Нижегородская ярмарка на Совнаркомовской улице. Объект располагается в историческом районе.

Пожар в Нижнем Новгороде начался в строительном вагончике. Видео © Telegram / Нижний Новгород с огоньком

По данным SHOT, пожар начался в строительном вагончике, который стоит рядом со зданием ярмарки. Огонь затронул также часть фасада. На место возгорания уже приехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что именно здесь находилась крупнейшая ярмарка Российской империи.