На Нижегородской ярмарке произошёл пожар
Пожар у Нижегородской ярмарки. Обложка © Telegram / Нижний Новгород с огоньком
В Нижнем Новгороде загорелся главный выставочный центр города — Нижегородская ярмарка на Совнаркомовской улице. Объект располагается в историческом районе.
Пожар в Нижнем Новгороде начался в строительном вагончике. Видео © Telegram / Нижний Новгород с огоньком
По данным SHOT, пожар начался в строительном вагончике, который стоит рядом со зданием ярмарки. Огонь затронул также часть фасада. На место возгорания уже приехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, что именно здесь находилась крупнейшая ярмарка Российской империи.
Ранее Life.ru рассказал о крупном пожаре на территории бывшего Электрозавода, который случился вечером 8 февраля. Пламя стремительно распространилось по зданиям, в которых располагались фитнес-клуб и танцевальная студия. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. В ходе спасательной операции были эвакуированы 80 человек. Пожар уже полностью потушен.