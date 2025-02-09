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Регион
9 февраля, 10:09

На Нижегородской ярмарке произошёл пожар

Пожар у Нижегородской ярмарки. Обложка © Telegram / Нижний Новгород с огоньком

Пожар у Нижегородской ярмарки. Обложка © Telegram / Нижний Новгород с огоньком

В Нижнем Новгороде загорелся главный выставочный центр города — Нижегородская ярмарка на Совнаркомовской улице. Объект располагается в историческом районе.

Пожар в Нижнем Новгороде начался в строительном вагончике. Видео © Telegram / Нижний Новгород с огоньком

По данным SHOT, пожар начался в строительном вагончике, который стоит рядом со зданием ярмарки. Огонь затронул также часть фасада. На место возгорания уже приехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что именно здесь находилась крупнейшая ярмарка Российской империи.

После пожара на Электрозаводе в Москве за помощью обратились 16 человек
После пожара на Электрозаводе в Москве за помощью обратились 16 человек

Ранее Life.ru рассказал о крупном пожаре на территории бывшего Электрозавода, который случился вечером 8 февраля. Пламя стремительно распространилось по зданиям, в которых располагались фитнес-клуб и танцевальная студия. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. В ходе спасательной операции были эвакуированы 80 человек. Пожар уже полностью потушен.

Наталья Афонина
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