Женщина и девочка-подросток погибли во время пожара в Казани

Во время пожара в Казани на улице Гаврилова погибли два человека — 12-летняя девочка и 41-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Последствия пожара. Видео © Пресс-служба МЧС

Представители ведомства рассказали, что в квартире на 6-м этаже горели личные вещи и мебель. Пожарным удалось достать из огня 6 человек, среди которых двое детей. Площадь пожара составляла 40 квадратов. В тушении были задействованы 24 специалиста и 7 единиц техники.

«К сожалению, в горевшей квартире обнаружены тела 12-летней девочки и 41-летней женщины», — сказано в публикации.