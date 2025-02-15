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Регион
15 февраля, 12:20

Пожар вспыхнул в новом корпусе больницы в Петербурге

Недостроенный корпус больницы загорелся на Авангардной в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в недостроенном корпусе больницы на ул. Авангардной, огонь охватил 30 квадратных метров, на данный момент информации о пострадавших нет. О случившемся сообщает МЧС по региону.

Пожар в Петербурге. Видео © VK / Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти

«На втором этаже пятиэтажного строящегося здания происходит горение на площади 30 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

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Ранее также сообщалось, что частный дом вспыхнул в подмосковном садовом товариществе Яхонт в ночь на 13 февраля. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. В результате происшествия есть жертвы.

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VK / Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти

Татьяна Миссуми
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