Пожар вспыхнул в новом корпусе больницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в недостроенном корпусе больницы на ул. Авангардной, огонь охватил 30 квадратных метров, на данный момент информации о пострадавших нет. О случившемся сообщает МЧС по региону.

Пожар в Петербурге. Видео © VK / Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти

«На втором этаже пятиэтажного строящегося здания происходит горение на площади 30 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.