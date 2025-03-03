Вольер с капибарами горел в Ростове-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону произошло возгорание в вольере с капибарами. Сотрудникам МЧС удалось спасти животных, они перенесли их в безопасное место. Огонь распространился на восьми кв. метрах. Также из задымлённого помещения вынесли троих патагонских мар.

Сотрудники МЧС спасли капибар при пожаре в Ростове. Видео © VK/ МЧС России

«Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место. Сотрудники МЧС России ликвидировали пламя на 8 квадратах и вынесли из задымленного помещения 3 патагонских мар. Никто из зверей не пострадал», — рассказали в пресс-службе МЧС.