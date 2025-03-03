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3 марта, 09:27

Вольер с капибарами горел в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошёл пожар в вольере с капибарами, животные не пострадали

Сотрудники МЧС спасли капибар при пожаре в Ростове. Фото © VK/ МЧС России

Сотрудники МЧС спасли капибар при пожаре в Ростове. Фото © VK/ МЧС России

В зоопарке Ростова-на-Дону произошло возгорание в вольере с капибарами. Сотрудникам МЧС удалось спасти животных, они перенесли их в безопасное место. Огонь распространился на восьми кв. метрах. Также из задымлённого помещения вынесли троих патагонских мар.

Сотрудники МЧС спасли капибар при пожаре в Ростове. Видео © VK/ МЧС России

«Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место. Сотрудники МЧС России ликвидировали пламя на 8 квадратах и вынесли из задымленного помещения  3 патагонских мар. Никто из зверей не пострадал»,рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее при пожаре в зоопарке Белгородской области погибли шесть зебр. Огонь вспыхнул в зверинце в хуторе Чумаки в Старооскольском городском округе. Там загорелось каркасное тентованное помещение, в котором находились животные.

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Полина Никифорова
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