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3 марта, 06:30

Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Уфе

В результате возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе один человек пострадал. Его оперативно доставили в травмпункт. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём телеграм-канале.

«Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение», — написал Рахматуллин.

Как сообщает МЧС, пожар вспыхнул поздней ночью в зоне печи сжигания, предварительно, в результате технологических процессов. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По данным лаборатории, превышение содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе
Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе

Напомним, этой ночью случился пожар на НПЗ в Уфе. Перед возгоранием на предприятии прогремели громкие взрывы. Они раздались около 00:45 мск. Инцидент произошёл на «Уфаоргсинтезе». Вскоре туда направили передвижную лабораторию для взятия проб воздуха.

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Kandinsky/ Life.ru

Мария Любицкая
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