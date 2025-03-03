Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Уфе

В результате возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе один человек пострадал. Его оперативно доставили в травмпункт. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём телеграм-канале.

«Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение», — написал Рахматуллин.