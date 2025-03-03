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3 марта, 00:22

МЧС: Пожар на НПЗ в Уфе не угрожает местным жителям

МЧС Башкортостана озвучило подробности ночного пожара на НПЗ в Уфе. Пресс-служба ведомства рассказала SHOT, что возгорание произошло в районе печи сжигания.

«Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха», — добавили в министерстве.

Появилось видео мощных взрывов на предприятии в Уфе
Появилось видео мощных взрывов на предприятии в Уфе

Напомним, что перед возгоранием на предприятии прогремели громкие взрывы. Они раздались около 00:45 мск. Инцидент произошёл на «Уфаоргсинтезе».

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Антон Голыбин
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