МЧС: Пожар на НПЗ в Уфе не угрожает местным жителям
МЧС Башкортостана озвучило подробности ночного пожара на НПЗ в Уфе. Пресс-служба ведомства рассказала SHOT, что возгорание произошло в районе печи сжигания.
«Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха», — добавили в министерстве.
Напомним, что перед возгоранием на предприятии прогремели громкие взрывы. Они раздались около 00:45 мск. Инцидент произошёл на «Уфаоргсинтезе».
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