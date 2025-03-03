МЧС: Пожар на НПЗ в Уфе не угрожает местным жителям

МЧС Башкортостана озвучило подробности ночного пожара на НПЗ в Уфе. Пресс-служба ведомства рассказала SHOT, что возгорание произошло в районе печи сжигания.

«Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха», — добавили в министерстве.