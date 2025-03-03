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Регион
2 марта, 22:21
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Мощные взрывы раздались в Уфе и подожгли местное предприятие

SHOT: Мощные взрывы раздались в Уфе и спровоцировали пожар

Мощные взрывы прогремели в Уфе в ночь на 3 марта. По данным SHOT, два громких хлопка разбудили местных жителей около 00:45 мск. В районе инцидента возник пожар, зарево от которого виднеется из разных районов столицы региона. Предварительно, горит «Уфаоргсинтез».

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что незадолго до произошедшего над городом был слышен характерный звук пролёта БПЛА. Взрывы были такой силы, что многие подумали о землетрясении. Власти произошедшее пока не комментировали.

Последствия взрыва в Уфе. Видео © Telegram / SHOT

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Массированной атаке со стороны ВСУ недавно подверглось и черноморское побережье РФ. Лишь над Туапсе было слышно около 40 взрывов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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