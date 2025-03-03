Мощные взрывы раздались в Уфе и подожгли местное предприятие

Мощные взрывы прогремели в Уфе в ночь на 3 марта. По данным SHOT, два громких хлопка разбудили местных жителей около 00:45 мск. В районе инцидента возник пожар, зарево от которого виднеется из разных районов столицы региона. Предварительно, горит «Уфаоргсинтез».