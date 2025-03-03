Мощные взрывы раздались в Уфе и подожгли местное предприятие
SHOT: Мощные взрывы раздались в Уфе и спровоцировали пожар
Мощные взрывы прогремели в Уфе в ночь на 3 марта. По данным SHOT, два громких хлопка разбудили местных жителей около 00:45 мск. В районе инцидента возник пожар, зарево от которого виднеется из разных районов столицы региона. Предварительно, горит «Уфаоргсинтез».
Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что незадолго до произошедшего над городом был слышен характерный звук пролёта БПЛА. Взрывы были такой силы, что многие подумали о землетрясении. Власти произошедшее пока не комментировали.
Последствия взрыва в Уфе. Видео © Telegram / SHOT
Массированной атаке со стороны ВСУ недавно подверглось и черноморское побережье РФ. Лишь над Туапсе было слышно около 40 взрывов.
Telegram / SHOT