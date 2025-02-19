В Самарской области ликвидированы последствия атаки дронов ВСУ на Сызранский НПЗ
В Самарской области ликвидировали последствия атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений нет», — написал глава региона на своей странице в VK, призвав жителей сохранять спокойствие и бдительность.
Напомним, что в ночь на 19 февраля украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод под Самарой. По словам губернатора Федорищева, пострадавших не было.
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