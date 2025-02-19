Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 07:26

В Самарской области ликвидированы последствия атаки дронов ВСУ на Сызранский НПЗ

В Самарской области ликвидировали последствия атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений нет», — написал глава региона на своей странице в VK, призвав жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Напомним, что в ночь на 19 февраля украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод под Самарой. По словам губернатора Федорищева, пострадавших не было.

Российские дроноводы отомстили украинскому «Граду» за удар по Брянщине
Российские дроноводы отомстили украинскому «Граду» за удар по Брянщине
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar