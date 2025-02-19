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19 февраля, 05:56

Российские дроноводы отомстили украинскому «Граду» за удар по Брянщине

SHOT: Российские дроноводы поразили украинский «Град», который атаковал Брянщину

Вооружённые силы России уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которая использовалась противником для ударов по территории Брянской области. Установка была обнаружена и поражена вблизи населённого пункта Ямполь в Сумской области, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, в перерывах между залпами РСЗО находилась в укрытии. Однако когда расчёт вывел машину с замаскированной позиции для нанесения нового удара, наша аэроразведка засекла её и передала координаты операторам ударных БПЛА 25-й армии. Систему и её экипаж в количестве трёх человек поразили с применением FPV-дронов на оптоволокне.

Поражение системы «Град». Видео © Telegram / SHOT

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Новости СВО. ВС РФ освободили Ямполовку, ВСУ теснят в Константинополе, мирный план России и США, 19 февраля

Ранее российские дроноводы также поделились кадрами поражения танков, бронетранспортёров и боевых машин пехоты противника. «Добычей» наших военных стала, в том числе и западная техника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Тимур Хингеев
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