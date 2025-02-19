Российские дроноводы отомстили украинскому «Граду» за удар по Брянщине

Вооружённые силы России уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которая использовалась противником для ударов по территории Брянской области. Установка была обнаружена и поражена вблизи населённого пункта Ямполь в Сумской области, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, в перерывах между залпами РСЗО находилась в укрытии. Однако когда расчёт вывел машину с замаскированной позиции для нанесения нового удара, наша аэроразведка засекла её и передала координаты операторам ударных БПЛА 25-й армии. Систему и её экипаж в количестве трёх человек поразили с применением FPV-дронов на оптоволокне.