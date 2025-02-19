Сызранский НПЗ в Самарской области атакован дронами ВСУ
Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он, добавив, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
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Ранее российские силы ПВО сбили 21 дрон над Брянской областью и Крымом. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были ликвидированы за час.
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