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Регион
19 февраля, 00:19

Сызранский НПЗ в Самарской области атакован дронами ВСУ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он, добавив, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

Новости СВО. ВС РФ освободили Ямполовку, ВСУ теснят в Константинополе, мирный план России и США, 19 февраля
Новости СВО. ВС РФ освободили Ямполовку, ВСУ теснят в Константинополе, мирный план России и США, 19 февраля

Ранее российские силы ПВО сбили 21 дрон над Брянской областью и Крымом. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были ликвидированы за час.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Тимур Хингеев
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