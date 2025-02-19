Сызранский НПЗ в Самарской области атакован дронами ВСУ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он, добавив, что опасность атаки БПЛА сохраняется.