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Регион
18 февраля, 20:28

Украина потеряла ещё 21 БПЛА над Брянской областью и Крымом

Российские системы ПВО записали на свой счёт ещё 21 сбитый украинский дрон. Беспилотники удалось ликвидировать над Брянской областью и Крымом в промежуток времени с 21:30 до 22:30, сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 20 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — отчитались в ведомстве.

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Это уже третья попытка ВСУ атаковать Крым и Брянщину вечером 18 февраля. Ранее нашим зенитчикам удалось уничтожить ещё шесть БПЛА противника над этими же регионами.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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