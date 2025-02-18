Украина потеряла ещё 21 БПЛА над Брянской областью и Крымом

Российские системы ПВО записали на свой счёт ещё 21 сбитый украинский дрон. Беспилотники удалось ликвидировать над Брянской областью и Крымом в промежуток времени с 21:30 до 22:30, сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 20 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — отчитались в ведомстве.