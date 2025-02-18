Ещё три украинских БПЛА уничтожены при попытке атаковать Крым и Брянщину

Российские силы противовоздушной обороны продолжают пресекать попытки украинских дронов нанести удары по территории РФ. В период с 21:05 до 21:30 мск зенитчикам удалось нейтрализовать ещё три вражеских беспилотника.

«Два БПЛА [уничтожены] над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — отчитались в Минобороны.