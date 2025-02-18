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Регион
18 февраля, 19:19

Ещё три украинских БПЛА уничтожены при попытке атаковать Крым и Брянщину

Российские силы противовоздушной обороны продолжают пресекать попытки украинских дронов нанести удары по территории РФ. В период с 21:05 до 21:30 мск зенитчикам удалось нейтрализовать ещё три вражеских беспилотника.

«Два БПЛА [уничтожены] над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — отчитались в Минобороны.

Нефтеперекачивающая станция на Кубани продолжает работать после атаки БПЛА
Нефтеперекачивающая станция на Кубани продолжает работать после атаки БПЛА

Часом ранее украинские боевики уже пытались атаковать Крым силами трёх беспилотников. К счастью, воздушная атака была отражена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Илья Пушкарев
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