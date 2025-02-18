Над Крымом за 10 минут сбили три дрона ВСУ
МО РФ: Средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Крымом
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за десять минут сбили три украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«18 февраля текущего года в период с 19:25 до 19:35 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
А минувшей ночью российские средства ПВО успешно отразили атаку вражеских БПЛА в двух приграничных областях. Так, четыре дрона были уничтожены над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области.
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