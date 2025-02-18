Над Крымом за 10 минут сбили три дрона ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за десять минут сбили три украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«18 февраля текущего года в период с 19:25 до 19:35 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.